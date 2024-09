Die Fresenius SE-Aktie zeigt sich in einem volatilen Marktumfeld bemerkenswert stabil. Zum Handelsschluss am XETRA notierte der Anteilsschein bei 33,29 EUR, was einer leichten Schwankung im Tagesverlauf entspricht. Interessanterweise bewegte sich der Kurs zwischen einem Tageshoch von 33,49 EUR und einem Tief von 33,15 EUR, was auf eine gewisse Unsicherheit unter den Anlegern hindeutet. Trotz eines Umsatzrückgangs im vergangenen Quartal und eines unerwarteten Verlusts je Aktie, bleibt das Interesse an der Fresenius SE-Aktie bestehen, wie das Handelsvolumen von 288.359 Aktien unterstreicht.

Analysten optimistisch für die Zukunft

Experten sehen trotz der jüngsten Herausforderungen Potenzial für die Fresenius SE-Aktie. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 38,84 EUR prognostizieren Analysten einen möglichen Anstieg von über 16 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs. Zudem erwarten sie für das Geschäftsjahr 2024 einen Gewinn von 2,89 EUR je Aktie und eine Dividende von 0,873 EUR, was das Vertrauen in die langfristige Entwicklung des Unternehmens widerspiegelt. Die Veröffentlichung der Q3-Zahlen am 6. November 2024 wird mit Spannung erwartet und könnte weitere Einblicke in die finanzielle Gesundheit des Konzerns liefern.

