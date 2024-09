Die Aktie des Halbleiterherstellers Micron verzeichnete am Donnerstag einen beeindruckenden Kursanstieg von 14,7 Prozent. Dieser Aufschwung wurde durch unerwartet positive Quartalsergebnisse und einen optimistischen Ausblick für das kommende Quartal ausgelöst. Der Speicherchip-Spezialist übertraf nicht nur die Erwartungen der Analysten, sondern präsentierte auch eine vielversprechende Umsatzprognose für das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres.

Auswirkungen auf den Technologiesektor

Der Erfolg von Micron hatte weitreichende Auswirkungen auf den gesamten Technologiesektor. Der Philadelphia Semiconductor Index stieg um beachtliche 3,5 Prozent, was die positive Stimmung in der Branche widerspiegelt. Auch andere Technologiewerte an der Nasdaq profitierten von dieser Entwicklung, was zu einem Anstieg des Nasdaq-Index um 0,6 Prozent auf 18.190,29 Punkte führte. Diese Entwicklung unterstreicht die Bedeutung von Micron [...]

