Die Draegerwerk-Aktie zeigt sich in jüngster Zeit volatil, konnte aber zuletzt Gewinne verzeichnen. Trotz eines Rückgangs am Vormittag erholte sich der Kurs im Laufe des Handelstages und stieg um 1,3 Prozent auf 45,90 Euro. Das Handelsvolumen an der XETRA-Börse erreichte dabei 4.930 Aktien. Obwohl der Kurs noch deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 56,20 Euro liegt, zeigt sich eine positive Tendenz gegenüber dem Jahrestief von 41,75 Euro.

Analysten sehen Potenzial

Experten prognostizieren für die Draegerwerk-Aktie ein durchschnittliches Kursziel von 60,33 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert. Die jüngsten Quartalszahlen untermauern diese Einschätzung: Der Gewinn je Aktie konnte im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesteigert werden, ebenso wie der Umsatz. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Analysten einen Gewinn von 5,18 Euro je Aktie. Allerdings wird für das laufende Jahr eine niedrigere Dividende von 1,21 Euro im Vergleich zum Vorjahr erwartet.

