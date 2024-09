Die Pfeiffer Vacuum-Aktie zeigt sich in jüngster Zeit bemerkenswert stabil. Am letzten Handelstag notierte das Papier bei 152,00 EUR, unverändert zum Vortag. Trotz leichter Schwankungen im Tagesverlauf, mit einem Höchststand von 152,60 EUR und einem Tief von 151,60 EUR, bleibt die Aktie in einem engen Korridor. Das Handelsvolumen belief sich auf 13.945 Aktien, was auf ein moderates Interesse der Anleger hindeutet. Bemerkenswert ist, dass der aktuelle Kurs nur 6,32 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 161,60 EUR liegt, was auf eine gewisse Resilienz des Titels schließen lässt.

Analysten sehen Potenzial für Kurskorrektur

Experten prognostizieren für das Geschäftsjahr 2024 einen Gewinn von 9,60 EUR je Aktie. Allerdings liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten bei 133,00 EUR, was eine mögliche Überbewertung der Aktie andeutet. Im jüngsten Quartalsbericht verzeichnete Pfeiffer Vacuum einen leichten Rückgang beim Gewinn pro Aktie auf 1,66 EUR, verglichen mit 1,72 EUR im Vorjahreszeitraum. Auch der Umsatz sank um 10,35 Prozent auf 218,43 Millionen EUR. Diese Zahlen könnten in den kommenden Monaten Einfluss auf die Kursentwicklung nehmen.

