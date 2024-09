3M, der bekannte Industriekonzern, startet die zweite Staffel eines spannenden Schweißwettbewerbs für Studenten. Die Serie, die wöchentlich auf einer bekannten Videoplattform ausgestrahlt wird, zielt darauf ab, das Interesse an Schweißberufen zu wecken und deren Bedeutung für die Infrastruktur hervorzuheben. Mit einem Hauptpreis von 15.000 Dollar treten zwölf Teilnehmer gegeneinander an und demonstrieren ihre Fähigkeiten mit hochwertigen Schleifmitteln. Diese Initiative kommt zu einem Zeitpunkt, an dem in den USA ein erheblicher Mangel an qualifizierten Schweißern herrscht.

Aktuelle Finanzlage

Die Aktie des Unternehmens verzeichnete kürzlich einen leichten Rückgang, blieb jedoch im Vergleich zum Gesamtmarkt relativ stabil. Analysten prognostizieren für das kommende Quartal einen Gewinn pro Aktie von 1,92 und einen Umsatz von 6,09 Milliarden. Trotz erwarteter Rückgänge im Jahresvergleich behält die Aktie derzeit eine neutrale Bewertung. Die Bewertungskennzahlen deuten auf eine leichte Überbewertung im Vergleich zur Branche hin.

3M Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...