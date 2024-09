Der Autozulieferer Faurecia, der unter der Marke Forvia agiert, hat seine Jahresprognose erneut nach unten korrigiert. Das Unternehmen rechnet nun mit einem bereinigten Umsatz von 26,8 bis 27,2 Milliarden Euro und einer operativen Marge zwischen 5,0 und 5,3 Prozent. Diese Anpassung spiegelt die sich verschlechternden Marktbedingungen wider, insbesondere die Unsicherheit auf dem europäischen Markt und die Verlangsamung der Elektrifizierung. Zudem belasten Verzögerungen bei Produktionsstarts und ungünstige Wechselkursentwicklungen die Prognose.

Beschleunigte Restrukturierung

Als Reaktion auf das herausfordernde Umfeld kündigt Faurecia eine Beschleunigung seiner Initiativen zur Leistungsverbesserung an. Das Unternehmen plant, seine Präsenz in China zu stärken und das EU-FORWARD-Programm zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit in Europa zu intensivieren. Bis Ende 2025 sollen durch Personalabbau und Synergien mit HELLA Kosteneinsparungen von etwa 400 Millionen Euro erzielt werden. Trotz der kurzfristigen Herausforderungen hält Faurecia an seinem Ziel fest, bis Ende 2025 das Verhältnis von Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA auf unter 1,5 zu senken.

