Die Aktie der Deutschen Lufthansa verzeichnete kürzlich einen Aufschwung an der Frankfurter Börse. Im XETRA-Handel stieg der Kurs um 1,1 Prozent auf 6,60 Euro, was den Tageshöchststand markierte. Trotz des Anstiegs liegt die Aktie weiterhin deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 8,59 Euro, das am 6. Dezember 2023 erreicht wurde. Der aktuelle Kurs liegt jedoch 22,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief von 5,38 Euro vom 5. August 2024.

Quartalszahlen und Analysten-Prognosen

Die jüngsten Quartalszahlen der Lufthansa zeigen ein gemischtes Bild. Während der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6,58 Prozent auf 10,01 Milliarden Euro stieg, sank der Gewinn pro Aktie von 0,74 Euro auf 0,39 Euro. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Analysten einen Gewinn von 0,856 Euro je Aktie. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,237 Euro, was einen Rückgang gegenüber dem Vorjahr darstellt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 6,80 Euro.

