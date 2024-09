Die 1&1 AG verzeichnete am jüngsten Handelstag eine positive Entwicklung an der Börse. Der Aktienkurs des Telekommunikationsunternehmens legte um 0,7 Prozent zu und erreichte 14,00 Euro. Im Tagesverlauf wurde sogar ein Höchststand von 14,08 Euro erreicht, was das wachsende Interesse der Investoren widerspiegelt. Trotz der aktuellen Kursgewinne liegt die Aktie jedoch noch deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 19,78 Euro, das am 24. Januar 2024 markiert wurde.

Analysten prognostizieren weiteres Wachstumspotenzial

Experten sehen weiterhin Potenzial für die 1&1-Aktie und geben ein durchschnittliches Kursziel von 20,83 Euro an. Diese optimistische Einschätzung basiert unter anderem auf den jüngsten Quartalszahlen des Unternehmens. Obwohl der Gewinn pro Aktie im Vergleich zum Vorjahr zurückging, konnte 1&1 eine Umsatzsteigerung von 2,00 Prozent auf 991,54 Millionen Euro verbuchen. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Analysten einen Gewinn von 1,69 Euro je Aktie, was die Attraktivität des Wertpapiers für Anleger unterstreicht.

