Die ENCE Energia y Celulosa Aktie zeigt sich in den letzten Wochen volatil. Trotz eines leichten Kursrückgangs von 3,60% im letzten Monat, notiert die Aktie mit 2,976 EUR (Stand: 27. September 2024) immer noch 11,46% über ihrem 52-Wochen-Tief. Besonders attraktiv erscheint derzeit die Dividendenpolitik des spanischen Zellstoff- und Energieunternehmens. Für das Geschäftsjahr 2024 wird eine Dividende von 0,17334 EUR je Aktie erwartet, was einer beachtlichen Dividendenrendite von 5,70% entspricht.

Fundamentaldaten im Fokus

Die Bewertungskennzahlen deuten auf eine mögliche Unterbewertung hin. Mit einem aktuellen Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 0,88 und einem negativen Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) von -15,89 liegt die Aktie unter dem Branchendurchschnitt. Anleger sollten jedoch die volatilen Geschäftszahlen der letzten Jahre berücksichtigen. Der bevorstehende Quartalsbericht am 29. Oktober 2024 könnte weitere Einblicke in die finanzielle Entwicklung des Unternehmens geben und die kurzfristige Kursentwicklung beeinflussen.

