Die Adidas-Aktie verzeichnete am Donnerstag einen bemerkenswerten Aufschwung an der Börse. Im XETRA-Handel kletterte der Kurs um 1,7 Prozent auf 237,70 Euro, was die anhaltende positive Stimmung der Investoren widerspiegelt. Diese Entwicklung rückt das Wertpapier in die Nähe seines 52-Wochen-Hochs von 242,00 Euro, welches am 31. Juli 2024 erreicht wurde. Der Handelstag begann bereits vielversprechend mit einem Eröffnungskurs von 235,60 Euro, und im Tagesverlauf wurden Höchststände von bis zu 237,90 Euro verzeichnet.

Ausblick und Analysteneinschätzungen

Experten prognostizieren für das Geschäftsjahr 2024 einen Gewinn von 3,52 Euro je Aktie für Adidas. Diese Prognose basiert auf den jüngsten Quartalsergebnissen, bei denen der Sportartikelhersteller einen Gewinn von 1,06 Euro je Aktie und einen Umsatz von 5,82 Milliarden Euro vermelden konnte. Analysten setzen das durchschnittliche Kursziel derzeit bei 230,08 Euro an, was das Vertrauen in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens unterstreicht. Die nächsten Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2024 werden mit Spannung für den 29. Oktober erwartet.

