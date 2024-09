Der kanadische Solarmodulhersteller Canadian Solar verzeichnet einen bemerkenswerten Aufschwung an der Börse. Am 28. September 2024 stieg der Aktienkurs um 8,52% auf 16,17 USD, was einen signifikanten Zuwachs von 29,78% im letzten Monat bedeutet. Diese positive Entwicklung folgt auf eine längere Phase der Underperformance, in der die Aktie im Jahresvergleich 36,74% an Wert verloren hatte. Experten führen den jüngsten Aufschwung auf die starke Nachfrage nach Solartechnologie und die verbesserte Marktposition des Unternehmens zurück.

Attraktive Bewertung lockt Investoren

Die fundamentalen Kennzahlen von Canadian Solar deuten auf eine attraktive Bewertung hin. Mit einem aktuellen Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 0,14 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) von 1,56 erscheint die Aktie im Vergleich zum Gesamtmarkt unterbewertet. Das geschätzte Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 liegt bei 16,23, was ebenfalls für eine moderate Bewertung spricht. Angesichts dieser Zahlen und der positiven Branchenaussichten bleibt die Canadian Solar Aktie für Anleger interessant.

