Die ProCredit Holding AG & Co. KGaA verzeichnet eine bemerkenswerte Entwicklung an der Börse. Trotz der jüngsten Marktschwankungen zeigt die Aktie eine robuste Performance mit einem aktuellen Kurs von 8,54 EUR. Dies entspricht einem Anstieg von 0,23% gegenüber dem Vortag. Besonders hervorzuheben ist die positive Jahresentwicklung: Mit einem Plus von 20,96% in den letzten zwölf Monaten hat sich die ProCredit-Aktie als solide Anlage erwiesen.

Starke Fundamentaldaten beeindrucken Anleger

Die fundamentalen Kennzahlen der ProCredit Holding unterstreichen ihre attraktive Bewertung. Mit einem KGV von 4,55 für 2024 und einer prognostizierten Dividendenrendite von 6,69% bietet die Aktie ein interessantes Verhältnis von Preis zu Leistung. Anleger sollten jedoch die bevorstehende Quartalsmitteilung am 14. November 2024 im Auge behalten, da diese möglicherweise neue Impulse für den Aktienkurs liefern könnte.

ProCredit Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...