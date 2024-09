Der Aktienkurs von Bavarian Nordic, dem dänischen Impfstoffspezialisten, verzeichnete am 28. September 2024 einen leichten Rückgang von 0,06% auf 31,00 EUR. Trotz dieser kurzfristigen Schwäche zeigt die Aktie eine beeindruckende Jahresperformance mit einem Plus von 48,66%. Der jüngste Kursrückgang spiegelt einen breiteren monatlichen Trend wider, bei dem die Aktie 13,19% an Wert verloren hat.

Finanzielle Kennzahlen deuten auf Unterbewertung hin

Analysten betrachten die Aktie als potenziell unterbewertet, was sich in einem niedrigen Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 0,35 und einem attraktiven Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) von 2,18 widerspiegelt. Das für 2024 prognostizierte Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23,14 deutet auf moderate Wachstumserwartungen hin. Angesichts der starken Marktposition von Bavarian Nordic im Bereich der Impfstoffentwicklung und der steigenden globalen Nachfrage nach innovativen Gesundheitslösungen bleibt die langfristige Perspektive für die Aktie positiv, trotz kurzfristiger Volatilität.

