Die Norfolk Southern Corporation bereitet sich auf die Veröffentlichung ihrer Quartalsergebnisse vor. Am 23. Oktober 2024 wird das Unternehmen seine aktuellen Finanzzahlen präsentieren, was für Anleger von großem Interesse sein dürfte. Die Eisenbahngesellschaft, die ein wichtiger Akteur im US-Schienentransport ist, hat in den letzten Wochen eine leichte Kursschwäche erlebt. Der Aktienkurs fiel um 4,74% im letzten Monat und notierte zuletzt bei 220,00 EUR, was einem Rückgang von 0,45% entspricht.

Dividende und Bewertung im Fokus

Trotz des jüngsten Kursrückgangs bleibt Norfolk Southern für dividendenorientierte Anleger attraktiv. Das Unternehmen zahlt im Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 5,40 EUR je Aktie, was einer Dividendenrendite von 2,45% entspricht. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20,93 für 2024 liegt die Bewertung der Aktie im moderaten Bereich. Anleger werden den bevorstehenden Quartalsbericht genau analysieren, um die kurzfristige Entwicklung des Unternehmens einzuschätzen.

