Die American Express Aktie zeigt sich weiterhin in robuster Verfassung. Mit einem aktuellen Kurs von 242,68 EUR verzeichnet das Papier eine beeindruckende Jahresperformance von +68,73 %. Besonders erfreulich für Anleger: Das Unternehmen plant, die Dividende für das Geschäftsjahr 2024 auf 2,80 EUR je Aktie zu erhöhen, was einer Dividendenrendite von 1,24 % entspricht.

Positive Aussichten trotz Herausforderungen

Analysten prognostizieren für 2024 ein Ergebnis je Aktie von 13,12 EUR, was auf ein gesundes Wachstum hindeutet. Die starke Marktposition von American Express im Bereich der Zahlungsdienstleistungen könnte jedoch durch die zunehmende Digitalisierung und den verschärften Wettbewerb herausgefordert werden. Anleger sollten die anstehende Quartalsmitteilung am 18. Oktober 2024 im Auge behalten, um weitere Einblicke in die Unternehmensentwicklung zu erhalten.

