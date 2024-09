Die Enel Spa Aktie verzeichnete am 28. September 2024 einen leichten Rückgang von 0,04% und schloss bei 7,165 EUR. Trotz dieses minimalen Tagesverlusts zeigt der Energieriese eine robuste Entwicklung im Jahresvergleich mit einem Plus von 18,43%. Besonders bemerkenswert ist die positive Monatsbilanz: In den letzten 30 Tagen konnte die Aktie um 4,30% zulegen, was das anhaltende Vertrauen der Investoren in das italienische Unternehmen unterstreicht.

Attraktive Dividendenrendite lockt Anleger

Für das Geschäftsjahr 2024 plant Enel eine Dividende von 0,43 EUR je Aktie, was einer aktuellen Dividendenrendite von 6,00% entspricht. Diese überdurchschnittliche Ausschüttung macht die Aktie besonders für einkommensorientierte Investoren interessant. Zudem deutet das niedrige Kurs-Cashflow-Verhältnis von 4,98 auf eine solide finanzielle Basis hin, was die langfristigen Wachstumsaussichten des Unternehmens im Bereich erneuerbarer Energien unterstützt.

