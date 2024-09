Die HCA Healthcare Aktie zeigt sich kurz vor der bevorstehenden Quartalsmitteilung am 22. Oktober 2024 in einer stabilen Verfassung. Mit einem aktuellen Kurs von 361,05 EUR (Stand: 28. September) liegt die Aktie nur knapp unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 368,90 EUR. Trotz eines leichten Rückgangs von 0,07% am letzten Handelstag spiegelt der Kursverlauf die insgesamt positive Entwicklung des US-amerikanischen Klinikbetreibers wider. Die Marktkapitalisierung beläuft sich derzeit auf beachtliche 93,4 Milliarden EUR, was die starke Position von HCA Healthcare im Gesundheitssektor unterstreicht.

Anleger gespannt auf Quartalszahlen

Investoren richten ihren Blick nun gespannt auf die anstehende Veröffentlichung der Quartalsergebnisse. Angesichts eines moderaten KGVs von 17,80 und einer soliden Dividendenrendite von 0,75% bleibt die HCA Healthcare Aktie für viele Anleger attraktiv. Die kurz- bis mittelfristigen Aussichten des Unternehmens werden maßgeblich von den kommenden Quartalszahlen und der allgemeinen Entwicklung im US-Gesundheitssektor beeinflusst.

HCA Healthcare Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...