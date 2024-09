Lion One Metals hat einen bedeutenden finanziellen Meilenstein erreicht. Das Unternehmen sicherte sich kürzlich eine Finanzierungsfazilität in Höhe von 37 Millionen USD von Nebari. Diese Kapitalbeschaffung stärkt die finanzielle Position des Goldexplorers erheblich und ermöglicht die Fortsetzung der Entwicklungsarbeiten am Tuvatu-Goldprojekt in Fidschi. Die Nachricht wurde von Anlegern positiv aufgenommen, was sich in einer Kurssteigerung von über 10% im letzten Monat widerspiegelt.

Ausblick bleibt herausfordernd

Trotz des jüngsten Finanzierungserfolgs steht Lion One Metals vor Herausforderungen. Der Aktienkurs von 0,22 EUR liegt zwar 18,18% über dem 52-Wochen-Tief, aber immer noch deutlich unter dem Jahreshoch. Mit einem KGV von 23,29 für 2024 bleibt die Bewertung anspruchsvoll. Anleger werden die kommende Quartalsmitteilung am 12. November 2024 genau beobachten, um die weitere Entwicklung des Unternehmens einzuschätzen.

Ad

The latest Lion One Metals figures speak volumes: Urgent action required for Lion One Metals shareholders. Is it worth investing, or should you sell? Find out what to do now in our current free analysis from 29 September.

Continue reading here ...