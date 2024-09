Der Aktienkurs von Pan American Silver (PAAS) verzeichnete in den letzten Tagen einen bemerkenswerten Anstieg. Haupttreiber dieser Entwicklung war die jüngste Rallye des Silberpreises, der kürzlich die Marke von 31 US-Dollar überschritt. Trotz dieser positiven Marktbedingungen bleibt der Kurs der PAAS-Aktie mit 19,20 EUR (Stand: 28. September) noch deutlich unter seinem 52-Wochen-Hoch. Analysten sehen jedoch weiteres Aufwärtspotenzial, sollte sich der Aufwärtstrend bei den Edelmetallpreisen fortsetzen.

Ausblick und Investorenstimmung

Die Stimmung unter den Anlegern ist überwiegend optimistisch. In Forumsdiskussionen wird spekuliert, dass der Kurs in naher Zukunft die 20-Euro-Marke erreichen könnte. Die nächste Quartalsmitteilung am 5. November 2024 wird mit Spannung erwartet, da sie weitere Einblicke in die finanzielle Performance des Unternehmens geben wird.

