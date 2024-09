Die First Solar Aktie verzeichnete in den letzten Wochen eine bemerkenswerte Erholung. Mit einem aktuellen Kurs von 228,98 EUR konnte das Papier innerhalb eines Monats um beachtliche 11,32% zulegen. Diese positive Entwicklung erfolgt trotz anhaltender Herausforderungen in der Solarbranche, wie volatiler Rohstoffpreise und intensivem Wettbewerb. Experten sehen in der robusten Performance ein Zeichen für das Vertrauen der Investoren in First Solars technologische Führungsposition und Wachstumspotenzial.

Ausblick auf Quartalszahlen

Am 29. Oktober 2024 wird First Solar seine nächste Quartalsmitteilung veröffentlichen. Anleger erwarten gespannt, ob das Unternehmen seinen positiven Trend fortsetzen kann. Mit einem prognostizierten KGV von 18,01 für 2024 erscheint die Aktie im Branchenvergleich attraktiv bewertet. Entscheidend für die kurzfristige Kursentwicklung dürften neben den Finanzergebnissen auch Aussagen zur Auftragslage und zu den Auswirkungen aktueller Marktbedingungen sein.

