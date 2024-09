Die Kontron AG, ehemals S&T, hat einen bedeutenden Schritt zur Stärkung ihrer Marktposition unternommen. Das Unternehmen gab am 19. September 2024 bekannt, dass es seine 5G-Modulproduktion vollständig nach Europa verlagert hat. Diese strategische Entscheidung unterstreicht Kontrons Engagement für technologische Unabhängigkeit und kürzere Lieferketten. Als einziger Anbieter weltweit, der 5G-Module komplett in Europa entwickelt und produziert, setzt Kontron neue Maßstäbe in der Branche.

Positive Resonanz und Großaufträge

Die Initiative stößt laut CEO Hannes Niederhauser auf große Resonanz bei Kunden. Bereits jetzt konnte das Unternehmen mehrere Großaufträge verbuchen, die auf dieser Strategie basieren. Trotz dieser positiven Entwicklungen zeigt sich der Aktienkurs mit 16,26 EUR (Stand: 29. September 2024) relativ stabil. Analysten sehen in der europäischen Produktion ein starkes Potenzial für zukünftiges Wachstum und technologische Führerschaft im IoT-Bereich.

Anzeige

Die neusten S&T-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für S&T-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 29. September erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Hier weiterlesen ...