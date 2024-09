Die TX Group AG, ehemals als Tamedia bekannt, steht vor bedeutenden Herausforderungen in der Medienbranche. Der traditionelle Geschäftsbereich sieht sich einem zunehmenden Druck ausgesetzt, was eine grundlegende Umstrukturierung erforderlich macht. Um für die Zukunft gerüstet zu sein, hat das Unternehmen kürzlich eine Reihe strategischer Maßnahmen angekündigt. Diese zielen darauf ab, die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und sich an die sich rasch verändernde Medienlandschaft anzupassen.

Positive Entwicklung trotz Herausforderungen

Trotz des schwierigen Umfelds konnte die TX Group im letzten Geschäftsjahr eine deutliche Steigerung des Betriebsergebnisses verzeichnen. Die Aktie notiert derzeit bei 151,70 EUR und weist eine Dividendenrendite von 1,36% auf. Mit einem KGV von 15,34 scheint die Bewertung im Branchenvergleich moderat. Anleger sollten die weiteren Entwicklungen im Zuge der Unternehmenstransformation aufmerksam verfolgen.

Anzeige

Die neusten Tamedia-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Tamedia-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 30. September erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Hier weiterlesen ...