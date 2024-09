Die Volkswagen-Aktie geriet am Montag unter Druck, nachdem der Konzern seine Gewinnprognose für das laufende Jahr erneut nach unten korrigieren musste. Der Kurs gab im frühen XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 95,48 EUR nach. Konzernchef Oliver Blume musste einräumen, dass das Unternehmen 2024 weniger Fahrzeuge verkaufen wird als ursprünglich geplant. Diese Entwicklung reiht sich in eine Serie von Gewinnwarnungen ein, die bereits von anderen deutschen Automobilherstellern wie BMW und Mercedes-Benz ausgegeben wurden.

Analysten sehen dennoch Potenzial

Trotz der aktuellen Herausforderungen sehen Analysten weiterhin Potenzial in der Volkswagen-Aktie. Im Durchschnitt liegt das Kursziel bei 124,60 EUR, was deutlich über dem aktuellen Niveau liegt. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn von 27,26 EUR je Aktie. Die Dividende könnte sich laut Schätzungen auf 8,53 EUR belaufen. Allerdings bleibt abzuwarten, wie sich die Absatzzahlen in den kommenden Monaten entwickeln werden und welche Auswirkungen dies auf die Finanzergebnisse des Konzerns haben wird.

Anzeige

Die neusten Volkswagen-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Volkswagen-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 30. September erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Hier weiterlesen ...