Die Aktie von Borussia Dortmund zeigte sich in der jüngsten XETRA-Sitzung volatil. Trotz eines anfänglichen Rückgangs auf 3,62 EUR konnte sich das Wertpapier im Tagesverlauf erholen und notierte bei 3,65 EUR. Dies entspricht einer leichten Abweichung vom 52-Wochen-Hoch von 4,36 EUR. Analysten prognostizieren ein mittleres Kursziel von 6,00 EUR, was auf ein erhebliches Wachstumspotenzial hindeutet. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr beläuft sich auf 0,073 EUR je Aktie, was eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr darstellt.

Sportliche Erfolge stützen Aktienkurs

Der jüngste 4:2-Sieg gegen einen Lokalrivalen in der Bundesliga könnte sich positiv auf den Aktienkurs auswirken. Darüber hinaus wurde bekannt gegeben, dass Borussia Dortmund an der neuen Club-Weltmeisterschaft teilnehmen wird, die im kommenden Jahr in den USA stattfindet. Dieses prestigeträchtige Turnier, an dem 32 Vereine teilnehmen, könnte die internationale Präsenz des Clubs stärken und möglicherweise zusätzliche Einnahmequellen erschließen.

