Die Marinomed Biotech AG verzeichnet bedeutende Veränderungen in ihrer Aktionärsstruktur nach einer kürzlich durchgeführten Kapitalerhöhung. Das Unternehmen gab bekannt, dass sich die Gesamtzahl der Stimmrechte zum Ende des Monats September 2024 auf 1.694.583 erhöht hat, wobei das neue Grundkapital nun ebenfalls 1.694.583 Euro beträgt. Diese Änderung wurde am 28. September 2024 im Firmenbuch eingetragen und markiert einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung des Unternehmens.

Verschiebungen bei Großaktionären

Im Zuge dieser Kapitalmaßnahme haben sich auch die Beteiligungsverhältnisse verschoben. Während zwei namentlich nicht genannte Investoren ihre Anteile auf jeweils 4,60% reduzierten, konnte die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. ihre Position auf 9,81% der Stimmrechte ausbauen. Diese Veränderungen spiegeln das dynamische Umfeld wider, in dem sich Marinomed Biotech derzeit bewegt, und könnten Auswirkungen auf die zukünftige strategische Ausrichtung des Unternehmens haben.

