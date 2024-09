Die Lufthansa-Aktie gerät unter Druck, nachdem die Gewerkschaft Verdi für Mittwoch zu einem ganztägigen Warnstreik der Airport Services in Dresden und Leipzig aufgerufen hat. Der Konzern rechnet damit, dass kein Lufthansa-Verkehr an diesen Standorten möglich sein wird. Gleichzeitig kündigte das Unternehmen die Schließung zweier Tochtergesellschaften an, was etwa 140 Beschäftigte betrifft. Als Grund nennt Lufthansa die durch hohe staatliche Abgaben gestiegenen Kosten für den Flugbetrieb in Deutschland.

Tarifverhandlungen und Börsenreaktion

Die Gewerkschaft Verdi kritisiert die Schließungspläne scharf und hält an ihren Forderungen fest, darunter eine Lohnerhöhung von 850 Euro und einen Inflationsausgleich. Die Tarifverhandlungen gestalten sich schwierig, da die Arbeitgeberseite bisher kein Angebot vorgelegt hat. An der Börse reagierte die Lufthansa-Aktie negativ auf die Nachrichten und verzeichnete Kursverluste. Experten sehen das durchschnittliche Kursziel derzeit bei 6,87 Euro, während die Aktie im XETRA-Handel zuletzt bei 6,59 Euro notierte.

