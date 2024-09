Johnson & Johnson erweitert die Einführung seiner innovativen presbyopiekorrigierenden Intraokularlinse TECNIS Odyssey in den Vereinigten Staaten. Diese bahnbrechende Technologie verspricht Kataraktpatienten eine präzise Sehkraft in allen Entfernungen und Lichtverhältnissen. Die TECNIS Odyssey IOL, die auf der bewährten TECNIS-Plattform basiert, bietet im Vergleich zu konkurrierenden Produkten einen doppelt so guten Kontrast bei schwachem Licht.

Positive Auswirkungen auf den Aktienkurs erwartet

Trotz eines geringfügigen Kursrückgangs von 0,17 Prozent zeigt sich die Börse insgesamt optimistisch. Analysten gehen davon aus, dass die erfolgreiche Markteinführung des neuen Produkts mittelfristig positive Auswirkungen auf den Aktienkurs haben könnte. Die Expansion in weitere Märkte wie Japan, EU und Kanada unterstreicht das globale Potenzial der TECNIS [...]

