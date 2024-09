Die Xiaomi-Aktie erlebt derzeit eine beeindruckende Kursrallye an der Frankfurter Börse. Am Handelstag verzeichnete das Papier einen Anstieg von bis zu 3,9 Prozent und erreichte zwischenzeitlich ein neues 52-Wochen-Hoch von 2,63 EUR. Diese positive Entwicklung steht im Einklang mit dem jüngsten Quartalsbericht des Unternehmens, der ein deutliches Umsatzwachstum von 27,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal aufzeigte. Der Gewinn je Aktie stieg ebenfalls von 0,16 HKD auf 0,22 HKD, was das wachsende Vertrauen der Anleger in die Geschäftsentwicklung von Xiaomi unterstreicht.

Ausblick und Marktposition

Experten prognostizieren für Xiaomi einen Jahresgewinn von 0,763 CNY je Aktie für 2024, was die optimistischen Erwartungen an das Unternehmen widerspiegelt. Bemerkenswert ist auch die Tatsache, dass Xiaomi seine Marktposition in China stärken konnte, während andere etablierte Marken an Boden verloren. Diese Entwicklung könnte Xiaomi zukünftig noch bessere Wachstumschancen eröffnen und die Attraktivität der Aktie für Investoren weiter erhöhen.

Xiaomi Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...