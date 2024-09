Die China Construction Bank erlebte am Montag einen bemerkenswerten Kursanstieg an den ostasiatischen Börsen. Diese positive Entwicklung steht im Zusammenhang mit der jüngsten Ankündigung der chinesischen Regierung, Hauskäufern die Refinanzierung ihrer Hypotheken zu ermöglichen. Die Bank reagierte prompt und kündigte an, bis Ende Oktober die Zinssätze für bestehende Hypotheken zu senken. Diese Maßnahme zielt darauf ab, den angeschlagenen Immobiliensektor zu beleben und die wirtschaftliche Erholung zu fördern.

Immobilienaktien im Aufwind

Der gesamte chinesische Immobiliensektor profitierte von dieser Entwicklung. Aktien führender Unternehmen wie China Vanke und Longfor verzeichneten zweistellige Kursgewinne. Analysten sehen in dieser Rally eine mögliche Neubewertung des chinesischen Marktes, die das Risiko eines wirtschaftlichen Abschwungs mindert. Die bevorstehende "Goldene Woche" in China könnte die Aufwärtsbewegung zusätzlich verstärken, da viele Anleger noch vor der Feiertagspause in den Markt einsteigen möchten.

Anzeige

Die neusten China Construction Bank-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für China Construction Bank-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 30. September erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Hier weiterlesen ...