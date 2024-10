Die Volkswagen AG hat erneut eine Gewinnwarnung herausgegeben, was zu einem deutlichen Kursrutsch der VW-Aktie führte. Am Montagvormittag fiel der Kurs um 2,6 Prozent auf 94,62 Euro. Diese Entwicklung reiht sich in einen breiteren Trend ein, der den gesamten Automobilsektor erfasst hat. Auch andere Hersteller wie Stellantis und Aston Martin haben ihre Prognosen nach unten korrigiert, was auf ein schwieriges Marktumfeld hindeutet. Besonders besorgniserregend für Volkswagen ist der schrumpfende Marktanteil in China, der von über 26 Prozent vor fünf Jahren auf nun 20,3 Prozent gesunken ist.

Herausforderungen und Ausblick

Analysten sehen Volkswagen vor großen Herausforderungen, darunter Restrukturierungsmaßnahmen und Margendruck sowohl in Europa als auch in China. Die Möglichkeit einer beträchtlichen Dividendenkürzung wird ebenfalls diskutiert. Trotz dieser Schwierigkeiten prognostizieren Experten für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn pro Aktie von 26,99 Euro. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 122,70 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial im Vergleich zum aktuellen Kurs suggeriert. Die nächsten Quartalsergebnisse, die für den 30. Oktober erwartet werden, könnten weitere Einblicke in die finanzielle Situation des Unternehmens geben.

