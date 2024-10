Entgegen dem saisonalen Trend, nach welchem der August und der September mit Abstand zu den schlechtesten Börsenmonaten zählen, zeigt die Richtung seit dem Rücksetzer am 5. August an den westlichen Aktienmärkten kräftig nach oben. Der Rücksetzer Anfang August war auf eine Zinserhöhung in Japan zurückzuführen, was die Märkte hinsichtlich der so genannten "Carry-Trades" ordentlich durcheinanderwirbelte. Bei "Carry-Trades" wird die Zinsdifferenz zwischen zwei Ländern ausgenutzt, was sich in den letzten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...