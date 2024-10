EQS-News: Dubai Electricity and Water Authority ( DEWA) / Schlagwort(e): Sonstiges

Die Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) ( www.DEWA.gov.ae ) veranstaltet die 26. Auflage der Ausstellung für Wasser, Energie, Technologie und Umwelt (WETEX) vom 1. bis 3. Oktober 2024 im Dubai World Trade Centre. Die WETEX gilt als eines der herausragenden globalen Ereignisse im Bereich Nachhaltigkeit und ist die größte Messe in der Region für Energie, Wasser, grüne Entwicklung, Nachhaltigkeit, Dekarbonisierung, grüne Mobilität, grünen Wasserstoff, nachhaltige Städte und verwandte Sektoren - und weltweit eine der bedeutendsten Fachmessen. Die WETEX 2024 konnte 68 Sponsoren sowie 37 Partner und Unterstützer gewinnen. Insgesamt nehmen 2.800 Unternehmen aus 65 Ländern an der Messe teil, die auf einer Fläche von 87.494 Quadratmetern auch 21 internationale Pavillons umfasst. "Die WETEX hat sich über die Jahre hinweg als ideale globale Plattform etabliert, um gemeinsame Anstrengungen zu bündeln, Fachwissen und Erfahrungen auszutauschen und Potenziale zur Förderung der Nachhaltigkeit durch Innovation, Forschung und modernste Technologien zu nutzen. Die kontinuierliche Unterstützung der weisen Führung hat das stetige Wachstum der Messe maßgeblich gefördert. Unsere Partner und Sponsoren tragen entscheidend zur Weiterentwicklung der WETEX und zur Festigung ihres Erfolgs bei. Ihre Unterstützung bereichert die einzigartigen Erfahrungen, die sie für lokale und internationale Unternehmen aus dem öffentlichen und privaten Sektor sowie für Aussteller, Investoren, Experten und Fachleute aus den Bereichen Energie, Wasser, grüne Technologien, erneuerbare Energien, grüne Mobilität, nachhaltige Entwicklung, intelligente Städte und andere Schlüsselbranchen bietet", erklärte Seine Exzellenz Saeed Mohammed Al Tayer, MD & CEO von DEWA, Gründer und Vorsitzender der WETEX. Hauptsponsoren : Abu Dhabi Future Energy Company (Masdar), Dubai Roads and Transport Authority (RTA), Abu Dhabi National Energy Company (TAQA), Emirates National Oil Company (ENOC), ACWA Power, Siemens, Siemens Energy, Jeddah Cables Company, Department of Energy in Abu Dhabi, Riyadh Cables Group. Titan-Sponsoren : DAMAC Properties, Etihad Water and Electricity, Taqa Water Solutions und Green Oasis General Contracting Company. Platin-Sponsoren : Hitachi Energy, AG Power. Strategische Partner : Emirates Central Cooling Systems Corporation (Empower), Tesar SRL, Gulf Eternit Industries Company, Voltamp Energy SAOG, Larsen & Toubro, HD Hyundai Electric, SAP, Ducab, DANWAY Electrical & Mechanical Engineering. Strategische Mediensponsoren : Dubai Media, Arabian Radio Network (ARN), CNBC Arabia. Gold-Sponsoren : Emirates Global Aluminium, Dragon Oil, Huawei, Afaq Al Khaleej Engineering Resources, Emirates Transformers & Switchgear Limited, AASA Middle East Contracting CO, Hayat Communications, SocialEyez, Federal Electricals, Itron, Danube Group, Power Plus Cable Co, TAMCO Switchgear, Arar Utility Company, Avanceon, Lucy Middle East , Trillium Flow Technologies, Torishima Service Solutions, PowerChina International Group, Balikesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri AS / BEST Transformer, Ray International Electrical Contracting, Maetel Instalaciones y Servicios Industriales, SEL Middle East, Arabian Company, BIDGELY, Gama Security Systems und ABC-Advanced Business Concept. Medienpartner : Solar Quarter, Forbes Middle East. Sponsoren des Führungsrundtischgesprächs : Roland Berger Middle East Freihandelszonenpartner : Jebel Ali Free Zone (Jafza) and Expo City Dubai.

