Die Deutsche Lufthansa steht vor turbulenten Zeiten. Ein ganztägiger Warnstreik der Gewerkschaft Verdi führt zu zahlreichen Flugausfällen an den Flughäfen Dresden und Leipzig-Halle. Betroffen sind vor allem Verbindungen nach München, Frankfurt am Main und Düsseldorf. Die Tochtergesellschaften ASL und ASD sollen geschlossen werden, was etwa 140 Beschäftigte betrifft. Trotz dieser Herausforderungen gibt es positive Signale: Lufthansa-Chef Carsten Spohr deutet auf eine starke Nachfrage und gute Zahlen für das wichtige Sommerquartal hin.

Aktie zeigt Aufwärtstrend trotz Turbulenzen

Trotz der aktuellen Schwierigkeiten zeigt die Lufthansa-Aktie Anzeichen einer Erholung. Nach zwei aufeinanderfolgenden Gewinnwarnungen, die den Aktienkurs seit März stark belastet hatten, rechnet das Unternehmen nun wieder mit positiven Ergebnissen. Diese Aussichten spiegeln sich im Börsengeschehen wider: Die Aktie konnte zuletzt wichtige technische Marken überwinden und notierte am Dienstagmorgen an der Spitze des MDAX mit einem Plus von über 3%. Anleger scheinen trotz der operativen Herausforderungen zuversichtlich zu sein, dass die Fluggesellschaft wieder in ruhigeres Fahrwasser gelangen könnte.

