Die Volkswagen-Vorzugsaktie verzeichnete am Montag einen Rückgang von 2% im Xetra-Handel. Dieser Kursverlust folgte auf eine Gewinnwarnung des Unternehmens am vergangenen Freitag. Trotz einer jüngsten Erholung, bei der die Aktie in der Vorwoche um 6,9% zulegen konnte, bleibt die Stimmung der Anleger gedämpft. Der Kurs fiel zeitweise auf 93,86 EUR, was deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 128,60 EUR liegt, das im April dieses Jahres erreicht wurde.

Analysten bleiben vorsichtig optimistisch

Trotz der aktuellen Schwäche sehen Analysten noch Potenzial für die VW-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel wird bei 119,90 EUR angesetzt, was einem erheblichen Aufwärtspotenzial entspricht. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn von 24,85 EUR je Aktie. Die nächsten Quartalszahlen, die am 30. Oktober veröffentlicht werden sollen, könnten weitere Hinweise auf die zukünftige Entwicklung des Automobilherstellers geben.

