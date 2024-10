Die chinesische Elektroautomarke Nio verzeichnete im September einen bemerkenswerten Anstieg ihrer Fahrzeugauslieferungen. Mit 21.181 ausgelieferten Einheiten konnte das Unternehmen einen Zuwachs von 35,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verbuchen. Diese Leistung trug maßgeblich zu einem erfolgreichen dritten Quartal bei, in dem Nio insgesamt 61.855 Fahrzeuge auslieferte - eine Steigerung von 11,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die positiven Zahlen spiegelten sich prompt im Aktienkurs wider: Im vorbörslichen Handel an der New Yorker Börse legte die Nio-Aktie um 4,64 Prozent zu und erreichte 6,99 USD.

Technologische Fortschritte und Marktposition

Neben den erfreulichen Verkaufszahlen setzt Nio auch auf Innovationen, um seine Marktposition zu stärken. In einer Kooperation mit dem britischen KI-Startup Monolith plant das Unternehmen, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen [...]

