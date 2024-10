Die Gerresheimer-Aktie erlebte in den letzten Tagen einen dramatischen Kurseinbruch, ausgelöst durch eine unerwartete Gewinnwarnung des Unternehmens. Am Dienstag setzte sich der Abwärtstrend fort, mit einem weiteren Verlust von 2,6 Prozent auf 77,90 EUR im XETRA-Handel. Vom Rekordhoch bei knapp 123 EUR, das vor etwa einem Jahr erreicht wurde, hat die Aktie mittlerweile mehr als ein Drittel ihres Wertes eingebüßt. Die Ursache für diese Entwicklung liegt in der Ankündigung des Unternehmens, dass bis 2025 mit schwächeren Geschäftszahlen zu rechnen sei, was auf eine langsamer als erwartet verlaufende Markterholung zurückzuführen ist.

Analysten sehen langfristiges Potenzial

Trotz der aktuellen Turbulenzen sehen Experten weiterhin Potenzial in der Gerresheimer-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 119,53 EUR, was einen deutlichen Aufschlag zum aktuellen Kurs darstellt. Für das laufende Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende von 1,33 EUR pro Aktie, was eine leichte Steigerung gegenüber dem Vorjahr bedeuten würde. Langfristig orientierte Anleger könnten die gegenwärtige Korrektur als Einstiegsmöglichkeit betrachten, sollten jedoch die weitere Entwicklung des Unternehmens und des Marktes aufmerksam verfolgen.

