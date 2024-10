Die DHL Group (ehemals Deutsche Post) verzeichnete am Handelstag einen leichten Kursrückgang. In der XETRA-Sitzung sank die Aktie um 1,4 Prozent auf 39,47 Euro. Trotz dieser Entwicklung sehen Experten weiterhin Potenzial für das Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel wird von Analysten auf 43,14 Euro taxiert, was einen möglichen Aufwärtstrend signalisiert.

Dividendenaussichten und Geschäftszahlen

Für das laufende Jahr prognostizieren Fachleute eine Dividende von 1,86 Euro pro Aktie, was eine leichte Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Im jüngsten Quartalsbericht präsentierte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,64 Euro, während der Umsatz auf 20,64 Milliarden Euro anstieg. Diese Zahlen deuten auf eine stabile Geschäftsentwicklung hin, wenngleich der Gewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum leicht rückläufig war. Anleger blicken nun gespannt auf die Veröffentlichung der nächsten Quartalsergebnisse, die für Anfang November erwartet werden.

