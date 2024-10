Die Tencent-Aktie verzeichnete im Frankfurt-Handel einen bemerkenswerten Anstieg von 1,5 Prozent und erreichte ein Tageshoch von 50,91 EUR. Dieser Aufschwung folgt auf die Veröffentlichung beeindruckender Quartalszahlen am 14. August 2024. Der chinesische Technologieriese konnte seinen Gewinn pro Aktie im Vergleich zum Vorjahr deutlich steigern, von 3,08 HKD auf 5,52 HKD. Auch der Umsatz wuchs um 4,38 Prozent auf 173,92 Milliarden HKD. Diese positiven Ergebnisse spiegeln sich in der robusten Performance der Aktie wider, die sich derzeit nur 2,49 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 52,21 EUR bewegt.

Ausblick und Dividendenerwartungen

Analysten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 21,69 CNY je Aktie. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,73 CNY, was eine Steigerung gegenüber der Vorjahresdividende von 3,40 HKD darstellt. Mit Spannung wird die Veröffentlichung der Q3-Ergebnisse am 13. November 2024 erwartet, die weitere Einblicke in die finanzielle Entwicklung des Unternehmens liefern wird.

