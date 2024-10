Die Aktie von Borussia Dortmund GmbH verzeichnete am Freitag einen erfreulichen Aufschwung an der Börse. Im XETRA-Handel kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 3,69 Euro. Trotz des jüngsten Anstiegs liegt der Kurs noch deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 4,36 Euro, das am 8. Mai erreicht wurde. Um diesen Höchststand wieder zu erreichen, müsste die Aktie noch um beachtliche 18,18 Prozent zulegen. Dennoch zeigt sich eine positive Entwicklung im Vergleich zum 52-Wochen-Tief von 3,32 Euro Ende März, von dem sich der Kurs mittlerweile um mehr als 11 Prozent entfernt hat.

Finanzielle Aussichten und Analystenbewertungen

Für das laufende Geschäftsjahr prognostizieren Experten eine Dividende von 0,073 Euro je Aktie, nachdem im Vorjahr keine Ausschüttung erfolgte. Die durchschnittliche Kurszielschätzung der Analysten liegt bei 6,00 Euro, was ein erhebliches Potenzial für die Aktie andeutet. Im jüngsten Quartalsbericht vermeldete das Unternehmen einen Verlust von 0,04 Euro je Anteilsschein, was jedoch eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahreszeitraum darstellt. Gleichzeitig konnte der Umsatz um beeindruckende 61,05 Prozent auf 154,41 Millionen Euro gesteigert werden. Für das Geschäftsjahr 2025 erwarten Analysten einen Gewinn von 0,160 Euro je Aktie.

