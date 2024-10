Die Jenoptik-Aktie zeigte am jüngsten Handelstag eine volatile Entwicklung. Während das Papier zunächst mit Gewinnen in den XETRA-Handel startete und zwischenzeitlich auf 27,80 EUR kletterte, verzeichnete es im weiteren Verlauf leichte Verluste. Trotz dieser Schwankungen bleibt die langfristige Perspektive positiv. Analysten bewerten die Aktie im Durchschnitt mit einem Kursziel von 35,67 EUR, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial impliziert. Zudem erwarten Experten für das laufende Jahr eine Dividende von 0,404 EUR je Aktie, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt.

Solide Quartalsergebnisse und Zukunftsaussichten

Im zweiten Quartal 2024 konnte Jenoptik überzeugende Zahlen vorlegen. Der Gewinn je Aktie stieg auf 0,42 EUR, während der Umsatz um 5,10 Prozent auf 284,66 Millionen EUR zulegte. Diese positive Entwicklung spiegelt sich auch in den Prognosen für das Gesamtjahr wider. Analysten rechnen für 2024 mit einem Gewinn je Aktie von 1,68 EUR. Die nächsten Quartalsergebnisse werden mit Spannung erwartet und könnten weitere Impulse für den Aktienkurs liefern.

