Die Nestle-Aktie zeigte sich am Dienstag relativ stabil, trotz der angespannten Lage im Nahen Osten und der allgemeinen Nervosität an den Finanzmärkten. Während der SMI um 0,7 Prozent nachgab, konnte sich der Lebensmittelriese mit einem minimalen Minus von 0,05 Prozent behaupten. Diese Widerstandsfähigkeit unterstreicht den defensiven Charakter des Unternehmens in Zeiten geopolitischer Unsicherheiten. Im Tagesverlauf bewegte sich die Aktie in einer Spanne zwischen 84,72 und 85,74 CHF, was auf eine gewisse Volatilität hindeutet.

Ausblick und Analystenmeinungen

Experten sehen für die Nestle-Aktie weiterhin Potenzial. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 94,00 CHF, was einem Aufwärtspotenzial von rund 10 Prozent entspricht. Für das Geschäftsjahr 2024 erwarten Analysten einen Gewinn von 4,79 CHF je Aktie. Zudem rechnen sie mit einer Erhöhung der Dividende auf 3,09 CHF, nach 3,00 CHF im Vorjahr. Diese Prognosen deuten auf eine stabile Geschäftsentwicklung hin, trotz der herausfordernden globalen Wirtschaftslage.

Anzeige

Die neusten Nestle-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Nestle-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 2. Oktober erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Hier weiterlesen ...