Matador Secondary Private Equity AG

Matador Secondary Private Equity AG - Verkauf der Beteiligung "RCP Direct IV"



02.10.2024





Corporate News Matador Secondary Private Equity AG - Verkauf der Beteiligung "RCP Direct IV" Erlös: 4,1 Mio. EUR

Rendite: 20,2% p.a. auf das investierte Kapital

RCP von Pitchbook mit der höchsten Performance-Bewertung ausgezeichnet Sarnen, 2. Oktober 2024 - Die Matador Secondary Private Equity AG hat per 30. September 2024 weitere Gewinne realisiert und einer ihrer RCP-Beteiligungen, den RCP Direct IV Fund, für 4,1 Mio. EUR verkauft und so ihre Liquidität gestärkt. RCP Advisors wurde 2001 gegründet und hat in Nordamerika bereits über 15 Mrd. USD in Small-Buyout Private Equity investiert - ein Segment, das sich in den letzten Jahren hervorragend entwickelt hat und der Matador überdurchschnittlich hohe Renditen beschert hat. Dies wurde soeben auch von Pitchbook bestätigt, die RCP mit der höchsten Performance-Bewertung im "Manager Performance Scoring" ausgezeichnet haben. Die Matador ist aber weiterhin über fünf Funds bei RCP investiert und erwartet aus diesen Investments mit Schwerpunkt US Small-Buyout Private Equity in den nächsten Quartalen hohe Ausschüttungen: Zahlreiche Exits mit einer Renditeerwartung >16% p.a. sind bereits in Vorbereitung. Über die Matador Secondary Private Equity AG Die Matador Secondary Private Equity AG (ISIN: CH0042797206) mit Sitz in der Schweiz ist spezialisiert auf Secondary Private Equity Investments, mit denen die Gesellschaft ein nach Branchen, Regionen und Wirtschaftszyklen breit diversifiziertes Private Equity Portfolio aufgebaut hat. Die Aktie ist an der BX Swiss notiert. Kontakt Matador Secondary Private Equity AG office@matador.ch Tel: +41(0) 41 6621062 Zusatzmaterial zur Meldung:



