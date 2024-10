Die AlzChem Group AG plant eine signifikante Erweiterung ihrer Produktionskapazitäten für Nitroguanidin in Deutschland. Das Unternehmen beabsichtigt, die Gesamtinvestitionssumme auf nahezu das Doppelte zu erhöhen, nachdem bereits im Frühjahr ein Kapazitätsausbau für die Vorstufe mit einem mehrjährigen Investment von 76 Millionen Euro angekündigt wurde. Die Inbetriebnahme der neuen Anlagen ist für das zweite Halbjahr 2026 vorgesehen. Ab 2027 erwartet AlzChem einen steigenden Umsatz im oberen zweistelligen Millionenbereich mit entsprechend positiven Ergebnisbeiträgen.

Internationale Expansion und Finanzierung

Parallel zur Erweiterung in Deutschland intensiviert AlzChem die Standortsuche in den USA. Ein Vorvertrag mit dem US-Verteidigungsministerium sieht eine potenzielle Finanzierung von 150 Millionen US-Dollar für den Bau einer Produktionsanlage in den USA bis Ende 2029 vor, sofern ein geeigneter Standort gefunden wird. Die Expansion wird durch Lieferverträge mit Kunden aus dem Verteidigungssektor unterstützt, die sich an der Finanzierung beteiligen. Zusätzlich erhielt das Unternehmen einen EU-Investitionszuschuss in Höhe von 34,4 Millionen Euro für das erste Investitionsprojekt.

AlzChem Group Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...