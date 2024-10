Die GEA Group sorgte am Mittwoch für Aufsehen an der Börse, als sie überraschend verkündete, ihre ursprünglich für 2026 gesetzten Finanzziele bereits in diesem Jahr zu erreichen. Diese unerwartete Entwicklung führte zu einem beachtlichen Kursanstieg von 3,5 Prozent, was das wachsende Vertrauen der Anleger in die Leistungsfähigkeit des Düsseldorfer Anlagenbauers widerspiegelt. Im Rahmen eines Kapitalmarkttages präsentierte GEA seine Konzernstrategie "Mission 30", die ambitionierte Wachstumspläne bis 2030 vorsieht. Das Unternehmen strebt ein jährliches organisches Umsatzwachstum von über fünf Prozent an, was die aktuellen Analystenprognosen deutlich übertrifft.

Nachhaltige Lösungen und KI im Fokus

Neben dem angestrebten Umsatzwachstum plant GEA, seine operative Gewinnmarge auf beeindruckende 17 bis 19 Prozent zu steigern und eine Kapitalrendite von über 45 Prozent zu erzielen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der Erhöhung des Anteils nachhaltiger Lösungen sowie der verstärkten Nutzung von KI-gestützten Prozessen und innovativen Geschäftsmodellen. Diese zukunftsweisende Strategie unterstreicht GEAs Entschlossenheit, seine Marktposition weiter auszubauen und die Profitabilität nachhaltig zu verbessern.

GEA Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...