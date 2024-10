Die Daimler Truck Holding AG verzeichnete am jüngsten Handelstag einen leichten Kursanstieg von 0,8 Prozent auf 33,40 Euro. Trotz eines Rückgangs des Gewinns pro Aktie im zweiten Quartal 2024 auf 0,93 Euro im Vergleich zu 1,11 Euro im Vorjahreszeitraum, reagierten Anleger positiv. Der Umsatz sank um 4 Prozent auf 13,33 Milliarden Euro. Dennoch liegt die Aktie mit 29,89 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 47,64 Euro.

Analysten bleiben optimistisch

Experten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 4,16 Euro je Aktie. Das durchschnittliche Kursziel für die Daimler Truck-Aktie wird von Analysten bei 52,75 Euro angesetzt, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert. Die nächsten Quartalszahlen werden voraussichtlich am 7. November 2024 veröffentlicht und könnten weitere Einblicke in die finanzielle Entwicklung des Unternehmens liefern.

Daimler Truck Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...