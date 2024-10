Die Evotec SE-Aktie verzeichnete am jüngsten Handelstag deutliche Einbußen an der Frankfurter Börse. Das Wertpapier des Hamburger Biotechnologieunternehmens gab um 4,9 Prozent nach und schloss bei 5,90 Euro. Trotz eines Umsatzanstiegs im letzten Quartal scheint das Vertrauen der Anleger angesichts der aktuellen Geschäftsergebnisse erschüttert zu sein. Der Tagesumsatz belief sich auf beachtliche 781.590 Aktien, was das rege Interesse der Investoren widerspiegelt.

Analysten bleiben optimistisch

Ungeachtet der jüngsten Kursverluste halten Analysten an ihrer positiven Einschätzung fest. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 11,60 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial impliziert. Allerdings prognostizieren Experten für das laufende Geschäftsjahr einen Verlust von 0,623 Euro je Aktie. Die nächsten Quartalszahlen, die am 6. November erwartet werden, könnten weitere Aufschlüsse über die finanzielle Entwicklung des Unternehmens geben.

