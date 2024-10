Die Beiersdorf-Aktie zeigte am Handelstag eine volatile Entwicklung an der XETRA-Börse. Zu Beginn notierte das Papier bei 134,75 EUR, schwankte im Tagesverlauf jedoch zwischen einem Tief von 134,00 EUR und einem Hoch von 135,85 EUR. Trotz dieser Schwankungen bleibt die Aktie weit entfernt von ihrem 52-Wochen-Hoch von 147,80 EUR, das am 13.05.2024 erreicht wurde. Analysten sehen dennoch Potenzial und geben ein durchschnittliches Kursziel von 143,40 EUR an.

Ausblick auf Dividende und Gewinn

Für das laufende Jahr erwarten Experten eine leichte Erhöhung der Dividende auf 1,04 EUR je Aktie, verglichen mit 1,000 EUR im Vorjahr. Der prognostizierte Gewinn für 2024 liegt bei 4,32 EUR je Aktie. Diese Schätzungen deuten auf eine stabile Entwicklung des Unternehmens hin, trotz der aktuellen Kursschwankungen.

