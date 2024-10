Die Microsoft-Aktie zeigt sich trotz leichter Kursschwankungen weiterhin als solide Anlage im Tech-Sektor. Der Softwareriese konnte im letzten Quartal seinen Umsatz um beeindruckende 15,2 Prozent auf 64,73 Milliarden US-Dollar steigern, was hauptsächlich auf die verstärkten Investitionen in künstliche Intelligenz zurückzuführen ist. Besonders die KI-Software Copilot, die nun mit Nutzern interagieren kann, unterstreicht Microsofts Innovationskraft in diesem zukunftsträchtigen Bereich.

Analysten sehen weiteres Potenzial

Trotz eines leichten Kursrückgangs in der jüngsten NASDAQ-Sitzung bleibt die Stimmung unter Analysten positiv. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 475,75 USD, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial gegenüber dem aktuellen Kurs von 417,80 USD darstellt. Mit einer prognostizierten Dividende von 3,27 USD für das laufende Jahr und einem erwarteten Gewinn von 13,21 USD je Aktie für 2025 bleibt Microsoft ein attraktives Investment für langfristig orientierte Anleger.

