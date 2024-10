Die Infineon-Aktie verzeichnete am Mittwoch einen Rückgang von 2,1 Prozent auf 29,99 EUR im XETRA-Handel. Trotz des aktuellen Kursrückgangs liegt das Papier immer noch 10,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief von 27,07 EUR, das am 31. Oktober 2023 markiert wurde. Das 52-Wochen-Hoch von 39,35 EUR, das am 15. Dezember 2023 erreicht wurde, ist derzeit noch 31,22 Prozent entfernt.

Analysten bleiben optimistisch

Ungeachtet der jüngsten Kursschwäche bleiben Finanzexperten zuversichtlich für die Zukunft der Infineon-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel wird von Analysten auf 41,44 EUR taxiert, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial impliziert. Für das Geschäftsjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn pro Aktie von 1,83 EUR. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,349 EUR je Aktie, was nahezu dem Vorjahreswert entspricht.

