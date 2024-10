Die Aixtron SE-Aktie verzeichnete am jüngsten Handelstag einen deutlichen Rückgang und gab im XETRA-Handel bis zu 2,7 Prozent nach. Der Kurs fiel zeitweise auf 15,35 Euro, was einem erheblichen Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 39,89 Euro entspricht. Trotz des aktuellen Rückgangs zeigen sich Analysten optimistisch und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 25,97 Euro. Die Dividendenerwartung für das laufende Jahr liegt bei 0,387 Euro je Aktie, was einen leichten Rückgang im Vergleich zum Vorjahr darstellt.

Quartalszahlen und Ausblick

Im zweiten Quartal 2024 verzeichnete Aixtron einen Umsatzrückgang von 24,02 Prozent auf 131,78 Millionen Euro. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,10 Euro, deutlich unter dem Vorjahreswert. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn je Aktie von 1,05 Euro. Die nächsten Quartalszahlen werden voraussichtlich am 31. Oktober 2024 veröffentlicht und könnten neue Impulse für die Kursentwicklung liefern.

Anzeige

Die neusten Aixtron-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Aixtron-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 3. Oktober erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Hier weiterlesen ...